Один человек погиб и десять пострадали в результате ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовой автомашиной на федеральной автодороге М-1 в Можайском районе Московской области, один человек погиб, еще десять пострадали, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб Подмосковья.

"В результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры пострадали 11 человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель подмосковного главка МЧС, ДТП произошло на 137-м километре трассы М-1 в населенном пункте Цуканово.

"В результате нарушения ПДД произошло лобовое столкновение микроавтобуса и фуры. Движение на автодороге частично затруднено", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших доставили в Можайскую центральную районную больницу. Для ликвидации последствий аварии привлекались 21 человек и семь единиц техники.