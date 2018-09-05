На Сахалине из-за тайфуна "Джеби" без света остались 15 населенных пунктов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен — РИА Новости. Тайфун "Джеби" оставил без электроэнергии уже 15 населенных пунктов Сахалина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.

Ранее сообщалось, что без электричества на острове остались три населенных пункта.

"Без электроснабжения остаются 12 сел в Томаринском, Александровск-Сахалинском, Углегорском и Корсаковском районах", — пояснила собеседница агентства. По ее словам, 156 человек и 59 единиц техники борются с 50 отключениями на линиях электропередачи 6-10 кВ, по одному — на линиях 35 кВ и 110 кВ.

Кроме того, частично нарушено электроснабжение Южно-Сахалинска и его пригородов, а также Александровска-Сахалинского, Анивы и Долинска.

Ремонтные бригады энергохолдинга будут устранять последствия тайфуна по мере улучшения погодных условий.

Как сообщили РИА Новости в региональном управлении Росгидромета, тропический циклон в настоящее время смещается на севр Хабаровского края.

"Поэтому к концу дня (среды) влияние "Джеби" на юг Сахалина постепенно будет ослабевать", — рассказала дежурный синоптик.