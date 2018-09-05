ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. В районе Уральских гор произошло землетрясение, магнитуда которого, по данным Единой геофизической службы РАН, составила 5,4. Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 3:58 по местному времени (1:58 мск), находился на территории Катав-Ивановского района. Очаг залегал на глубине десяти километров.

По данным регионального управления МЧС России, погибших и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений не выявлено. На производственный процесс происшествие не повлияло.

В Челябинской области сформированы 16 рабочих групп, которым поставлена задача проверить социально значимые объекты, а также объекты инфраструктуры и жилые дома.

Также организовано взаимодействие с коллегами из Башкирии, где также зафиксирована сейсмическая активность.

Свидетельства очевидцев

Как пишет председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице в сети "ВКонтакте", в городе есть разрушения, в частности, треснул двухэтажный дом, также есть трещины в стенах центральной больницы.

"Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло", — отметила она, насчитав одиннадцать толчков. По ее словам, люди выбегали на улицу.

"В Уфе, как пишет в личку один из блогеров, тоже трясло — провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц", — добавила Федосеева.