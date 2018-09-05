Тайфун "Джеби" оставил без электричества три села на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Тайфун "Джеби", обрушившийся на Сахалин в ночь на среду, оставил без электричества три населенных пункта на острове, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ООО "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.

"По состоянию на 08.50, поврежденными остаются четыре линии электропередачи напряжением 6-10 кВ в селах Томаринского, Углегорского и Александровск-Сахалинского районов", — пояснила собеседница агентства.

По ее информации, в настоящее время над восстановлением поврежденных ЛЭП работают 156 членов ремонтных бригад и 59 единиц техники энергохолдинга.

"Еще накануне, получив штормовое предупреждение, в "Сахалинэнерго" был введен режим повышенной готовности, руководство переведено на круглосуточное дежурство", — добавила пресс-секретарь.