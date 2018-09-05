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Происшествия

Тобольская мясорубка: кто ответит за жестокое убийство 24-летнего сибиряка

(обновлено: 08:08 05.09.2018)
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© Фото : предоставленно родственниками погибшегоВиталий МишинВиталий Мишин
© Фото : предоставленно родственниками погибшего

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Тюменской области открылся резонансный судебный процесс по делу о жестоком убийстве 24-летнего жителя Тобольска Виталия Мишина. На скамье подсудимых трое: одного обвиняют непосредственно в расправе, двух других — в похищении и укрывательстве. Родственники погибшего уверены, что преступление планировалось заранее, адвокаты и следствие считают иначе. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться в обстоятельствах трагедии.

Похороны вместо свадьбы

Вечером 29 января Мишин с другом отдыхал в тобольском кафе "Джентльмен". С одним из посетителей, 19-летним Анатолием Цинкаловым, возникла стычка. Виталий заступился за девушку. Почти дошло до драки, но ее вовремя остановили, поэтому никто не пострадал. Молодые люди мирно поговорили, обнялись и пожали друг другу руки. На этом конфликт, казалось бы, был исчерпан.

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© Видео предоставлено родственниками Виталия Мишина
Конфликт между Мишиным (справа) и Цинкаловым (слева)

Однако Цинкалов так не считал. Когда ближе к полуночи Мишин вышел из кафе, он уже поджидал его на улице вместе с двумя знакомыми — Войцеховым и Никитюком. "Одна из свидетельниц видела, как они поставили Виталию подножку и набросились на него, колотили руками и ногами, прыгали на голове, — рассказывает РИА Новости невеста погибшего Диана Янабаева. — Когда Виталик потерял сознание, его погрузили в багажник машины Цинкалова и куда-то увезли".

По дороге Цинкалов заехал домой за топором и лопатой. По его словам, он прихватил инструменты, только чтобы напугать обидчика и наказать за оскорбление, нанесенное в кафе. Однако отец погибшего уверен: его сына целенаправленно везли убивать, а план действий созрел еще в заведении.

"Они приехали на берег Иртыша, но, по всей видимости, их спугнули рыбаки — к тому моменту уже рассветало, — говорит Виталий Мишин — старший. — Повернули в лес. Если хотели просто напугать, почему выбрали безлюдное место и взяли топор с лопатой?"

© Фото : предоставленно родственниками погибшегоВиталий с Дианой планировали пожениться
© Фото : предоставленно родственниками погибшего
Виталий с Дианой планировали пожениться

По версии следствия, когда Мишина достали из багажника, Войцехов нанес ему удар топором по голове. Затем Цинкалов и Никитюк оттащили Виталия (он весил около ста килограммов) в лес, подальше от дороги, где Войцехов добил тяжелораненого. В морге родной брат Мишина не смог его опознать.

"Мы собирались пожениться. Очень хотели детей, особенно сына, думали назвать его Егоркой, — добавляет Диана. — Но вместо свадьбы получили похороны". Уже восемь месяцев девушка регулярно пьет антидепрессанты и ездит в больницу на капельницы.

На утро после убийства Цинкалов сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. Его подельников оперативники задержали по горячим следам. Войцехова и Никитюка на время следствия отправили в СИЗО, Цинкалова оставили под домашним арестом — учли явку с повинной. Многих в Тобольске это возмутило. В соцсетях писали гневные комментарии, грозились узнать адреса всех подельников и устроить самосуд.

© Фото : предоставлено родственниками погибшегоНа похороны Виталия пришло несколько сотен человек
© Фото : предоставлено родственниками погибшего
На похороны Виталия пришло несколько сотен человек

Фатальное знакомство

Через два дня после инцидента тобольские следователи возбудили сразу три уголовных дела. Войцехову предъявили обвинения в убийстве и похищении человека, Цинкалову и Никитюку — в похищении и укрывательстве преступления.

"Только после того как я съездил в Тюменскую прокуратуру, дело с первой части статьи 105 переквалифицировали на вторую — "Убийство, сопряженное с похищением". Хотя налицо были все признаки особой жестокости: судмедэксперты насчитали семь прижизненных ранений, а голову мы собирали буквально по частям, — продолжает отец погибшего. — Мне ответили, что если бы сына еще и подожгли, тогда была бы особая жесткость. Но в итоге дело передали в областное следственное управление СКР, в отдел по расследованию особо важных дел".

© Фото : предоставленно родственниками погибшегоАнатолий Цинкалов заехал к себе домой, чтобы взять топор и лопату
© Фото : предоставленно родственниками погибшего
Анатолий Цинкалов заехал к себе домой, чтобы взять топор и лопату

Сотрудники СК установили, что троица познакомились в день убийства в местном баре, а после продолжила общение в кафе "Джентльмен". Там один из них (Цинкалов) повздорил с посетителем (Мишиным). В ходе конфликта, который продолжился на улице возле заведения, обвиняемые решили вывезти потерпевшего за город и напугать за то, что он их оскорбил.

"Молодые люди поместили его в багажник автомобиля и доставили в лесной массив в районе поселка Прииртышский Тобольского района, — добавляют в СУ СКР по Тюменской области. — После чего 27-летний обвиняемый, испытывая личную неприязнь и вооружившись топором, нанес потерпевшему многочисленные удары по различным частям тела, в результате чего наступила смерть. После совершения убийства обвиняемые оттащили тело в лесной массив и скрылись с места преступления".

© Фото : предоставленно родственниками погибшегоОриентировка на розыск Виталия Войцехова
© Фото : предоставленно родственниками погибшего
Ориентировка на розыск Виталия Войцехова

Неудобный браслет

Похожей позиции придерживаются и защитники подсудимых. Как рассказал РИА Новости адвокат Цинкалова Вячеслав Кастерин, когда потерпевшего привезли в лес и вытащили из багажника автомобиля, он стал агрессивно себя вести и угрожать. "Войцехов сразу ударил его топором по голове, — продолжает юрист. — Цинкалов и Никитюк закричали: ты что делаешь, мы же договорились только напугать! В ответ Войцехов попросил их оттащить Виталия на несколько метров от дороги и убил его".

© Фото : СУ СКР по Тюменской областиВойцехов показывает, как убивал Виталия Мишина
© Фото : СУ СКР по Тюменской области
Войцехов показывает, как убивал Виталия Мишина

Кастерин также отмечает, что, перед тем как погрузить Мишина в машину, его ударили лишь "один-два раза", он не терял сознания, а всю дорогу просто проспал, так как был сильно пьян.

К тому же, по его словам, молодые люди также находились в состоянии алкогольного опьянения и были едва знакомы друг с другом, поэтому заранее спланировать убийство не могли. На следующий день Анатолий даже не мог вспомнить имена подельников.

Уголовное дело расследовали довольно быстро — за восемь месяцев. Все это время Цинкалов оставался под домашним арестом — его отправили за решетку только в середине августа. "Анатолию стал сильно давить электронный браслет, и он решил его снять, — объясняет адвокат. — Из-за этого нарушения ему сразу изменили меру пресечения на заключение под стражу".

© Фото : предоставленно родственниками погибшегоСергей Никитюк
© Фото : предоставленно родственниками погибшего
Сергей Никитюк

Судебный процесс проходит в Тобольске, однако ведет заседания судья из Тюмени. Если вина будет доказана, Цинкалову и Никитюку грозит до 15 лет колонии, Войцехову — пожизненное лишение свободы. Родственники погибшего намерены добиваться пожизненного срока для всех подсудимых. Они считают, что Войцехов взял вину на себя.

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