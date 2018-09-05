Тобольская мясорубка: кто ответит за жестокое убийство 24-летнего сибиряка

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В Тюменской области открылся резонансный судебный процесс по делу о жестоком убийстве 24-летнего жителя Тобольска Виталия Мишина. На скамье подсудимых трое: одного обвиняют непосредственно в расправе, двух других — в похищении и укрывательстве. Родственники погибшего уверены, что преступление планировалось заранее, адвокаты и следствие считают иначе. Корреспондент РИА Новости попытался разобраться в обстоятельствах трагедии.

Похороны вместо свадьбы

Вечером 29 января Мишин с другом отдыхал в тобольском кафе "Джентльмен". С одним из посетителей, 19-летним Анатолием Цинкаловым, возникла стычка. Виталий заступился за девушку. Почти дошло до драки, но ее вовремя остановили, поэтому никто не пострадал. Молодые люди мирно поговорили, обнялись и пожали друг другу руки. На этом конфликт, казалось бы, был исчерпан.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Видео предоставлено родственниками Виталия Мишина Конфликт между Мишиным (справа) и Цинкаловым (слева)

Однако Цинкалов так не считал. Когда ближе к полуночи Мишин вышел из кафе, он уже поджидал его на улице вместе с двумя знакомыми — Войцеховым и Никитюком. "Одна из свидетельниц видела, как они поставили Виталию подножку и набросились на него, колотили руками и ногами, прыгали на голове, — рассказывает РИА Новости невеста погибшего Диана Янабаева. — Когда Виталик потерял сознание, его погрузили в багажник машины Цинкалова и куда-то увезли".

По дороге Цинкалов заехал домой за топором и лопатой. По его словам, он прихватил инструменты, только чтобы напугать обидчика и наказать за оскорбление, нанесенное в кафе. Однако отец погибшего уверен: его сына целенаправленно везли убивать, а план действий созрел еще в заведении.

"Они приехали на берег Иртыша, но, по всей видимости, их спугнули рыбаки — к тому моменту уже рассветало, — говорит Виталий Мишин — старший. — Повернули в лес. Если хотели просто напугать, почему выбрали безлюдное место и взяли топор с лопатой?"

© Фото : предоставленно родственниками погибшего Виталий с Дианой планировали пожениться © Фото : предоставленно родственниками погибшего Виталий с Дианой планировали пожениться

По версии следствия, когда Мишина достали из багажника, Войцехов нанес ему удар топором по голове. Затем Цинкалов и Никитюк оттащили Виталия (он весил около ста килограммов) в лес, подальше от дороги, где Войцехов добил тяжелораненого. В морге родной брат Мишина не смог его опознать.

"Мы собирались пожениться. Очень хотели детей, особенно сына, думали назвать его Егоркой, — добавляет Диана. — Но вместо свадьбы получили похороны". Уже восемь месяцев девушка регулярно пьет антидепрессанты и ездит в больницу на капельницы.

На утро после убийства Цинкалов сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. Его подельников оперативники задержали по горячим следам. Войцехова и Никитюка на время следствия отправили в СИЗО, Цинкалова оставили под домашним арестом — учли явку с повинной. Многих в Тобольске это возмутило. В соцсетях писали гневные комментарии, грозились узнать адреса всех подельников и устроить самосуд.

© Фото : предоставлено родственниками погибшего На похороны Виталия пришло несколько сотен человек © Фото : предоставлено родственниками погибшего На похороны Виталия пришло несколько сотен человек

Фатальное знакомство

Через два дня после инцидента тобольские следователи возбудили сразу три уголовных дела. Войцехову предъявили обвинения в убийстве и похищении человека, Цинкалову и Никитюку — в похищении и укрывательстве преступления.

"Только после того как я съездил в Тюменскую прокуратуру, дело с первой части статьи 105 переквалифицировали на вторую — "Убийство, сопряженное с похищением". Хотя налицо были все признаки особой жестокости: судмедэксперты насчитали семь прижизненных ранений, а голову мы собирали буквально по частям, — продолжает отец погибшего. — Мне ответили, что если бы сына еще и подожгли, тогда была бы особая жесткость. Но в итоге дело передали в областное следственное управление СКР, в отдел по расследованию особо важных дел".

© Фото : предоставленно родственниками погибшего Анатолий Цинкалов заехал к себе домой, чтобы взять топор и лопату © Фото : предоставленно родственниками погибшего Анатолий Цинкалов заехал к себе домой, чтобы взять топор и лопату

Сотрудники СК установили, что троица познакомились в день убийства в местном баре, а после продолжила общение в кафе "Джентльмен". Там один из них (Цинкалов) повздорил с посетителем (Мишиным). В ходе конфликта, который продолжился на улице возле заведения, обвиняемые решили вывезти потерпевшего за город и напугать за то, что он их оскорбил.

"Молодые люди поместили его в багажник автомобиля и доставили в лесной массив в районе поселка Прииртышский Тобольского района, — добавляют в СУ СКР по Тюменской области. — После чего 27-летний обвиняемый, испытывая личную неприязнь и вооружившись топором, нанес потерпевшему многочисленные удары по различным частям тела, в результате чего наступила смерть. После совершения убийства обвиняемые оттащили тело в лесной массив и скрылись с места преступления".

© Фото : предоставленно родственниками погибшего Ориентировка на розыск Виталия Войцехова © Фото : предоставленно родственниками погибшего Ориентировка на розыск Виталия Войцехова

Неудобный браслет

Похожей позиции придерживаются и защитники подсудимых. Как рассказал РИА Новости адвокат Цинкалова Вячеслав Кастерин, когда потерпевшего привезли в лес и вытащили из багажника автомобиля, он стал агрессивно себя вести и угрожать. "Войцехов сразу ударил его топором по голове, — продолжает юрист. — Цинкалов и Никитюк закричали: ты что делаешь, мы же договорились только напугать! В ответ Войцехов попросил их оттащить Виталия на несколько метров от дороги и убил его".

© Фото : СУ СКР по Тюменской области Войцехов показывает, как убивал Виталия Мишина © Фото : СУ СКР по Тюменской области Войцехов показывает, как убивал Виталия Мишина

Кастерин также отмечает, что, перед тем как погрузить Мишина в машину, его ударили лишь "один-два раза", он не терял сознания, а всю дорогу просто проспал, так как был сильно пьян.

К тому же, по его словам, молодые люди также находились в состоянии алкогольного опьянения и были едва знакомы друг с другом, поэтому заранее спланировать убийство не могли. На следующий день Анатолий даже не мог вспомнить имена подельников.

Уголовное дело расследовали довольно быстро — за восемь месяцев. Все это время Цинкалов оставался под домашним арестом — его отправили за решетку только в середине августа. "Анатолию стал сильно давить электронный браслет, и он решил его снять, — объясняет адвокат. — Из-за этого нарушения ему сразу изменили меру пресечения на заключение под стражу".

© Фото : предоставленно родственниками погибшего Сергей Никитюк © Фото : предоставленно родственниками погибшего Сергей Никитюк

Судебный процесс проходит в Тобольске, однако ведет заседания судья из Тюмени. Если вина будет доказана, Цинкалову и Никитюку грозит до 15 лет колонии, Войцехову — пожизненное лишение свободы. Родственники погибшего намерены добиваться пожизненного срока для всех подсудимых. Они считают, что Войцехов взял вину на себя.