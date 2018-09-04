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Происшествия

В Петербурге заехавшего в переход водителя отправили в психбольницу

(обновлено: 19:47 04.09.2018)
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© Фото : Elvina PiskunovichВ Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. Архивное фотоВ Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. Архивное фото
© Фото : Elvina Piskunovich

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар водителя внедорожника Геннадия Валяева, въехавшего в феврале в пешеходный переход станции метро "Московская", сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

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Внедорожник SsangYong 21 февраля въехал в подземный переход у станции метро "Московская". В результате инцидента никто не пострадал. Водитель Геннадий Валяев был задержан. По его словам, он просто хотел испытать возможности своей иномарки. Валяев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство на общественном транспорте).

"Валяев освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, ранее Невский районный суд Петербурга вынес решение о лишении Валяева водительских прав. Суд установил, отмечает ОПС, что Валяев находился под диспансерным наблюдением с 1988 по 2016 год с диагнозом шизофрения параноидная.

"Согласно сведениям, полученным на запрос суда из СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №9 Невского района", Валяев находится под диспансерным наблюдением с 1988 года по настоящее время с диагнозом приступообразная шизофрения", — говорится в сообщении ОПС.

Кроме того, по данным ОПС, Московский районный суд зарегистрировал иск Петербургского метрополитена к Валяева о возмещении причиненного преступлением вреда на сумму более 650 тысяч рублей.

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Пенсионер на джипе заехал в подземный переход Петербурга
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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
а как этот крендель прошёл медкомиссию на получение водительских прав?
19:51
04.09.2018
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Jerk
Однако скольким придуркам дают права!
19:50
04.09.2018
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