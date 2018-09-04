В Петербурге заехавшего в переход водителя отправили в психбольницу

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. Архивное фото

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар водителя внедорожника Геннадия Валяева, въехавшего в феврале в пешеходный переход станции метро "Московская", сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Внедорожник SsangYong 21 февраля въехал в подземный переход у станции метро "Московская". В результате инцидента никто не пострадал. Водитель Геннадий Валяев был задержан. По его словам, он просто хотел испытать возможности своей иномарки. Валяев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство на общественном транспорте).

"Валяев освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, ранее Невский районный суд Петербурга вынес решение о лишении Валяева водительских прав. Суд установил, отмечает ОПС, что Валяев находился под диспансерным наблюдением с 1988 по 2016 год с диагнозом шизофрения параноидная.

"Согласно сведениям, полученным на запрос суда из СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №9 Невского района", Валяев находится под диспансерным наблюдением с 1988 года по настоящее время с диагнозом приступообразная шизофрения", — говорится в сообщении ОПС.

Кроме того, по данным ОПС, Московский районный суд зарегистрировал иск Петербургского метрополитена к Валяева о возмещении причиненного преступлением вреда на сумму более 650 тысяч рублей.