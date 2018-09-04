Суд на Урале арестовал стрелка, ранившего полицейского с балкона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Суд в Краснотурьинске Свердловской области заключил под стражу местного жителя, который в воскресенье открыл стрельбу с балкона и ранил полицейского, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что утром 2 сентября в дежурную часть ОВД Краснотурьинска поступило сообщение о том, что неизвестный открыл беспорядочную стрельбу из оружия на улице Металлургов. На место выехали полицейские. Мужчина ранил одного из них, но в итоге был задержан. По предварительным данным, незадолго до этого у него произошел конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия, офис которого расположен в здании напротив.

"Сегодня Краснотурьинский суд, рассмотрев материалы полиции и регионального СК, принял решение заключить под стражу сроком на два месяца местного жителя, подозреваемого в беспорядочной стрельбе с балкона пятиэтажного жилого дома", – сказал собеседник агентства.

По словам Горелых, после задержания мужчина был доставлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что в момент ЧП он находился в нетрезвом состоянии. Охотничье ружье и травматический пистолет, из которых мужчина открыл огонь, изъяты и приобщены к материалам дела. Раненный сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь, добавил представитель областного главка МВД.