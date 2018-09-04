Жителя Ингушетии приговорили к 12 годам колонии за помощь террористам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил уроженца Ингушетии Ахмета Балоева к 12 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации и хранение боеприпасов, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Окончательное наказание по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — процитировала она решение суда.

По версии органов предварительного расследования, в сентябре 2012 года Балоев, разделяя цели террористической организации "Имарат Кавказ"* (в 2015 году вошла в состав запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*), по предложению руководителя структурного подразделения "Малгобекский сектор" добровольно вступил в него. Он принял на себя обязанность скрытно обеспечивать террористов продуктами питания, а также выполнять иные поручения, сообщает суд.

Согласно данным следствия, с сентября 2012 года по 23 августа 2017 года Балоев участвовал в деятельности террористической организации, снабжая ее членов, скрытно проживавших в специально оборудованном подвале дома, продуктами питания, средствами гигиены, бытовой техникой и иными товарами и предметами. Кроме того, на используемых им транспортных средствах Балоев перевозил участников террористической организации по территории Малгобекского района Ингушетии.

В 2016 году Балоев получил от руководителя структурного подразделения террористической организации, в которое он входил, реактивную противотанковую гранату "РПГ-26" "Аглень" и перенес ее по месту своего жительства, где хранил до задержания сотрудниками правоохранительных органов 23 августа 2017 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.