На заводе в Дзержинске сохраняется опасность повторных взрывов

КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости. Опасность повторных взрывов сохраняется на заводе имени Свердлова в Дзержинске, активная проверка причин ЧП, при котором погибли пять человек, начнется после ее устранения, заявил глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром 31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха в воскресенье. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Расследованием занимается комиссия в составе представителей Ростехнадзора, государственной инспекции труда, органа местного самоуправления, предприятия, объединения организаций профсоюзов, регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

"Там завалов много, там взрывы кое-где могут дальше осуществляться. Поэтому активные проверочные мероприятия еще не начались, пока только собираем информацию от свидетелей, документальные вещи… Самая основная работа пойдет, когда мы сможем к месту взрыва подойти", — сказал Алешин журналистам.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.