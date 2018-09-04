В Благовещенске проверяют данные об убийстве котов шоу-театра "Котовасия"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен — РИА Новости. Полиция города Благовещенска Амурской области проводит проверку информации о гибели 12 котов местного шоу-театра "Котовасия", рассказала РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

"Информация была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей, зарегистрирована и сейчас идет проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение", — рассказала представитель полиции, уточнив, что проверка займет 3-7 суток.

Региональный портал АСН 24 опубликовал информацию о том, что неизвестные убили 12 кошек-артистов, которые были временно размещены в уличных вольерах, пока в здании театра идет ремонт. По данным издания, среди подозреваемых в расправе над животными — подростки, у которых ранее произошел конфликт с сотрудниками "Котовасии". Как пишет портал, член родительского комитета театра Ольга Арсентьева предположила, что дрессированных кошек могла загрызть собака, но запустить ее в вольер могли только люди.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за издевательства над животными, согласно которому максимальный срок лишения свободы за живодерство из хулиганских или корыстных побуждений составляет 3 года, помимо этого, возможен штраф в размере 80 тысяч рублей. За аналогичное деяние, совершенное группой лиц, предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет. Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также использование садистских методов издевательств — до 5 лет лишения свободы.