Тайфун "Джеби" принес дожди в Хабаровский край

ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. Хабаровский край во вторник оказался под властью тайфуна "Джеби", в течение трех дней в регионе ожидаются сильные дожди и ветер порывами до 23 метров в секунду, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

"Тайфун будет оказывать влияние на Хабаровский край со вторника по четверг. По данным Дальневосточного УГМС, во вторник и в ночь на среду в южных районах края, в том числе Хабаровске, а в среду и четверг в центральных и части северных районов ожидаются сильные дожди. По долинам рек ветер усилится до 17-23 метров в секунду, а на побережье до 25-30 метров в секунду", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, к настоящему времени информации о каких-либо происшествиях, связанных с тайфуном, в МЧС не поступало. Однако из-за непогоды во вторник закрыта паромная переправа с островом Сахалин.

"Переправа Ванино-Холмск со вторника приостановила работу на два дня, до улучшения погодных условий", — отметил он.

Также по его словам, силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Жителям края рекомендуется на время тайфуна воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а водителям соблюдать скоростной режим.