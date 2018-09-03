Пострадавший при стрельбе в Москве сказал, сколько денег украли грабители

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вооруженные люди, напавшие в понедельник на двух мужчина на юге Москвы, забрали у них, по предварительным данным, 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в столичном управлении МВД агентству рассказали, что несколько злоумышленников открыли огонь по двум мужчинам, передававшим один другому крупную сумму денег. После происшествия с похищенным они скрылись на легковом автомобиле. Источник агентства уточнил, что речь идет о нескольких миллионах рублей. Пострадавшие госпитализированы.

"Как пояснил один из пострадавших, сумма ущерба — 10 миллионов рублей. Окончательный вывод по размерам похищенного сделают правоохранители", — сказал источник.

Он добавил, что, по предварительным данным, тяжелых ранений мужчины не получили, один из них ранен в бок.

В городе введен план "Перехват", ведется розыск нападавших.