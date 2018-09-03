Пострадавший при стрельбе в Москве сказал, сколько денег украли грабители

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вооруженные люди, напавшие в понедельник на двух мужчина на юге Москвы, забрали у них, по предварительным данным, 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Как пояснил один из пострадавших, сумма ущерба — 10 миллионов рублей. Окончательный вывод по размерам похищенного сделают правоохранители", — сказал источник.
Он добавил, что, по предварительным данным, тяжелых ранений мужчины не получили, один из них ранен в бок.
В городе введен план "Перехват", ведется розыск нападавших.