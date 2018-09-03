В Нижнекамске из частного зоопарка сбежал страус

КАЗАНЬ, 3 сен — РИА Новости. Страуса, сбежавшего из частного зоопарка в Нижнекамске в понедельник утром, удалось вернуть в вольер силами сотрудников, привлекать представителей МЧС или полиции не потребовалось, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник в соцсетях появилось видео, на котором страус ходит вдоль забора и торговых павильонов возле базы "Фактория" в Нижнекамске, а несколько мужчин пытаются загнать его на территорию. В комментариях отмечалось, что птица бегала по улице Вокзальной в понедельник рано утром. Высказывались предположения, что страус сбежал из частного зоопарка, который находится рядом с базой.

"Сотрудники базы смогли самостоятельно успокоить птицу и вернуть на территорию частного зоопарка", — сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями зоопарка РИА Новости не располагает. Однако, по словам работников базы, увидеть страуса вне вольера здесь иногда можно — бывает, что во время кормления свободолюбивые и любопытные птицы выходят "погулять".