"Явно нарушен устав": что могло привести к гибели полицейского в метро

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Со школы мечтал работать в полиции, отлично учился и очень любил петь — так друзья отзываются о 23-летнем сотруднике патрульно-постовой службы Андрее Райском, убитом в московском метро этой ночью. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются следователи. Подозреваемый уже задержан и дает показания. Эксперты уверены: трагедии бы не случилось, если бы во время проверки документов полицейского подстраховывал напарник.

Убийство на "Курской"

По предварительным данным, около полуночи на станции метро "Курская" сотрудник патрульно-постовой службы Андрей Райский подошел к одному из пассажиров, чтобы проверить документы. Тот попросил отвести его в служебный туалет, где ударил полицейского по лицу, выхватил у него из кобуры табельный пистолет и выстрелил в голову. Райский скончался на месте.

"Инцидента можно было избежать, если бы полицейских было двое. По уставу в ночное время суток, а именно с 22:00 до 06:00, так и должно быть, — объясняет РИА Новости председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. — Даже если сотрудник ППС физически хорошо подготовлен, на него могут неожиданно напасть и забрать табельное оружие. А вот на двоих напасть гораздо сложнее, потому что напарник откроет огонь".

По его словам, убийства полицейских в метрополитене случаются крайне редко, и ответственность за это должно понести руководство подразделения, в котором служил погибший. "Мне кажется, этот пассажир целенаправленно шел на преступление, возможно, чтобы завладеть пистолетом", — резюмирует Пашкин.

Сразу после убийства в Москве объявили план "Перехват". Подозреваемого задержали по горячим следам через несколько часов. Оперативникам помогли записи с камер видеонаблюдения, установленных в метро. На кадрах с "Курской" отчетливо видно, как вскоре после преступления мужчина в светлой кепке разговаривает с уборщицей, бурно жестикулирует и указывает ей на подсобное помещение, расположенное в начале платформы. Женщина, вероятно, увидев тело сотрудника полиции, бежит за помощью, а подозрительный пассажир садится в подошедший поезд и уезжает.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый — житель Оренбурга. В поле зрения правоохранителей ранее не попадал, судимостей не имеет. О мотивах преступления пока не сообщается. ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Сам задержанный свою вину отрицает. Оперативникам он заявил, что никого не убивал, а убежал, потому что испугался звуков стрельбы. Сейчас с ним продолжают работать следователи.

Школьная мечта

"Андрей хотел работать в полиции еще со школы, — рассказывает РИА Новости однокурсник Райского Александр. — Узнав, что для этого нужно среднее специальное образование, сразу после армии пошел в железнодорожный техникум".

© Фото : страница Андрея Райского в социальной сети "Вконтакте" Андрей Райский очень любил играть и петь © Фото : страница Андрея Райского в социальной сети "Вконтакте" Андрей Райский очень любил играть и петь

Окончив в 2016-м колледж, Райский практически сразу устроился в патрульно-постовую службу, а также параллельно поступил в Университет МВД. "Помню его как спокойного и тихого парня, который всегда принимал активное участие в различных творческих мероприятиях, очень любил петь, — рассказывает РИА Новости друг погибшего Артемий Ивашура. — Андрею нравилось в правоохранительных органах. Даже во время чемпионата мира по футболу, когда был довольно тяжелый график, он ни разу не жаловался. Единственное, признавался, что сильно выматывает дорога от дома до места службы (Райский жил в Орехово-Зуево. — Прим. ред.). В один конец тратил по 2-2,5 часа. Возможно, поэтому в итоге решил уволиться. Хотя, точно знаю, планировал дослужиться до офицерского звания".

Как отметили в силовых структурах, незадолго до гибели 23-летний Райский подал рапорт об увольнении и через несколько недель должен был уйти на "гражданку". У погибшего остались жена и двухлетний ребенок.

Опасная профессия

За месяц это уже четвертое нападение на столичных полицейских, о котором узнали СМИ. Десять дней назад 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии беспричинно открыл стрельбу по двум сотрудникам патрульно-постовой службы, причем в самом центре столицы — в переулке Сивцев Вражек. Один из силовиков получил ранение, однако второй ответным огнем ранил, а затем обезвредил стрелка.

© СК России Мужчина, напавший на полицейских в Москве, на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения © СК России Мужчина, напавший на полицейских в Москве, на стоп-кадре записи камеры видеонаблюдения

Похожий инцидент с непонятным мотивом нападения произошел в конце июля: тогда командир взвода полиции по охране посольств и консульств получил несколько ножевых ранений от 17-летнего прохожего. Молодого человека вскоре задержали. В ближайшее время его должны отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.

Ночью 11 августа в полицию поступила информация о попытке кражи из продуктового магазина по адресу Волгоградский проспект, 105. При задержании злоумышленник оказал серьезное сопротивление и острым предметом несколько раз ударил двух сотрудников патрульно-постовой службы. Они применили табельное оружие — ранили нападавшего. Одного из сотрудников ППС в тяжелом состоянии доставили в больницу. Туда же вскоре привезли и налетчика.