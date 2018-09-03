МАК начал расшифровку самописцев загоревшегося в Сочи самолета

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке самописцев выкатившегося за пределы ВПП самолета Boeing 737-800 в Сочи, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщается на сайте комитета.

"Обнаруженные на месте АП бортовые самописцы доставлены в научно-технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи", — говорится в сообщении.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр", прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, загорелся один из двигателей. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, из них пострадали 18. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако один сотрудник аэропорта скончался во время ЧП от сердечного приступа.