Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Девушка, получившая ожоги 80% тела при взрыве на заводе в Дзержинске и доставленная в расположенный в Нижнем Новгороде ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете, пришла в себя, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы медуниверситета Алексей Никонов.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха поздно вечером в воскресенье. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"В состоянии пациентки, доставленной после ЧП на заводе в Дзержинске, есть изменения в лучшую сторону. Она находится в сознании, постепенно отходит от ожогового шока. Уже выполнена одна перевязка, назначено лечение в барокамере. Можно аккуратно сказать, что ее состояние стабилизируется. Но пока она по-прежнему находится в реанимации", — рассказал Никонов.