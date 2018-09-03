Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Девушка, получившая ожоги 80% тела при взрыве на заводе в Дзержинске и доставленная в расположенный в Нижнем Новгороде ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете, пришла в себя, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы медуниверситета Алексей Никонов.
"В состоянии пациентки, доставленной после ЧП на заводе в Дзержинске, есть изменения в лучшую сторону. Она находится в сознании, постепенно отходит от ожогового шока. Уже выполнена одна перевязка, назначено лечение в барокамере. Можно аккуратно сказать, что ее состояние стабилизируется. Но пока она по-прежнему находится в реанимации", — рассказал Никонов.