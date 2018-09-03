В Москве возбудили дело против живодера, рассылавшего видео с убийствами

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Москве после публикации в соцсетях видео, на котором неизвестный мучает и убивает котят, устанавливается личность злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в августе неизвестный мужчина в социальной сети "ВКонтакте" рассылает, в том числе зоозащитникам Москвы, видео с убийствами котят. В частности, на некоторых из них, по данным СМИ, животных варят заживо.

"В ОМВД России по району Лефортово г. Москвы поступило заявление от гражданки по факту публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животным. Сотрудники полиции провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", — пояснила Волк.

В настоящее время устанавливается личность подозреваемого.