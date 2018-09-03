В Пермском крае из колонии пропал заключенный

ПЕРМЬ, 3 сен — РИА Новости. Из исправительной колонии в Пермском крае пропал заключенный, осужденный за сбыт наркотиков, его разыскивают правоохранители, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУФСИН.

На минувшей неделе из ИК-12 строгого режима, расположенной в поселке Широковский Губахинского района Пермского края, пропал заключенный Николай Сугак, 1992 года рождения. Он был осужден за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

"Отсутствие осужденного выявили во время утренней проверки. На текущий момент следов побега заключенного из учреждения не обнаружено", — рассказали агентству в ГУФСИН.

В соответствии с ориентировкой, пропавший заключенный является уроженцем города Смела (Черкасская область, Украина). Основные приметы: рост 183 сантиметра, прямые плечи, черные волосы, серо-зеленые глаза, среднее телосложение, мочка уха — сросшаяся. Особые приметы: на руке выше запястья три шрама по три сантиметра, шрам над губой с левой стороны.