В Курской области один человек погиб и 13 пострадали в ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Один человек погиб, еще 13 человек получили травмы в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Курской области, сообщило УМВД по региону.

Авария произошла в 06.55 мск в воскресенье на десятом километре автодороги "Тросна-Калиновка-Михайловк-Линец".

"Водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем "АУДИ 100", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем "Форд транзит", под управлением водителя 1959 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате пострадали три пассажира "Форд транзит" — 1967, 1996 и 1958 годов рождения, они были госпитализированы.

"Водитель автомобиля "Ауди 100" скончался на месте ДТП", — информирует ведомство.

Уточняется, что позже за медпомощью обратились еще 10 пассажиров микроавтобуса.

"В настоящее время все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", — уточнила пресс-служба УМВД по региону.