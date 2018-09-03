МАК создал комиссию для расследования крушения Ми-8 в Иркутской области

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщается на сайте комитета.

Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба авиакомпании "Ангара", которой принадлежал вертолет, сообщала, что летательный аппарат проходил техническое обслуживание в июле 2018 года, в ходе техосмотра непосредственно перед вылетом сбоев не было обнаружено.