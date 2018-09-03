СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве полицейского в метро

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей подозреваемого в убийстве сотрудника полиции на станции "Курская" в Москве.

На кадрах видно, как неизвестный говорит с уборщицей и указывает ей на дверь подсобного помещения в конце платформы. Как только она отходит, чтобы посмотреть, что случилось, мужчина заходит в прибывший поезд и скрывается с места преступления. В это время женщина заглядывает в подсобку и бежит звать на помощь.

Ранее сообщалось, что 3 сентября около полуночи на станции метро "Курская" неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции".