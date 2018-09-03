Стали известны подробности убийства полицейского в московском метро

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Убийство сотрудника полиции на станции метро "Курская" в Москве произошло в туалете, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Уборщица услышала хлопок из туалета, после которого оттуда выбежал подозреваемый. Прибывший на место сотрудники обнаружили труп сержанта полиции 1995 года с огнестрельным ранением головы", — отметил собеседник агентства.

На опубликованных СК кадрах с места преступления видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена. После он указывает на подсобное помещение в углу платформы.

Как только женщина начинает идти к двери, подозреваемый садится в прибывший поезд и уезжает. В это время сотрудница метрополитена, вероятно, увидев тело сотрудника полиции, бежит звать на помощь.

Преступление произошло в ночь на понедельник. Подозреваемый уже задержан, его допрашивают. О его мотивах пока не сообщалось. СК возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции".