Разбившийся в Иркутской области Ми-8 был исправен, заявили в авиакомпании

ИРКУТСК, 3 сен — РИА Новости. Разбившийся в Иркутской области вертолет Ми-8 проходил техническое обслуживание в июле 2018 года, в ходе техосмотра непосредственно перед вылетом сбоев не было обнаружено, сообщает пресс-служба авиакомпании "Ангара".

"Плановое периодическое техническое обслуживание вертолет проходил 23.07.2018 года. Перед вылетом, 02.09.2018 года воздушное судно прошло обязательный технический осмотр. Сбоев в работе не было обнаружено", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 с бортовым номером 25502 вылетел из Усть-Кута 2 сентября в 11:00 (6.00 мск). Вылет осуществлялся по заявке АО Сибирский Научно-Исследовательский Институт геологии, геофизики и минерального сырья. Вертолет должен был совершить посадку в 12.40 (7.40 мск) и вернуться в Усть-Кут в 15.00 (10.00 мск). В назначенное время экипаж не вышел на связь.

На поиски были направлены вертолет Ми-8 АО авиакомпания "Ангара" и самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро". Разрушенный борт был найден 3 сентября в 11.20 (6.20 мск). Командир Антон Игоревич Марков (общий налет — 4262 часа), второй пилот — Евгений Андреевич Катышев (3840 часов) и бортмеханик Алексей Владимирович Усольцев (4860 часов) погибли. Все члены экипажа имели действующие свидетельства пилотов с соответствующими квалификационными отметками.