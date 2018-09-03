Прокуратура начала проверку после крушения Ми-8 в Иркутской области

ИРКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара", сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Байкало-Ангарской и Осетровской транспортными прокуратурами в авиакомпании "Ангара" и по месту вылета вертолета начаты проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратурой установлен надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ.