В Дзержинске нашли тела двух рабочих, погибших при взрыве на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Тела двоих рабочих, числившихся пропавшими без вести после взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске, обнаружены при разборе завалов. Таким образом, число жертв инцидента выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"Тела двоих сотрудников завода, пропавших без вести при взрыве на заводе, обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха поздно вечером в воскресенье", — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Собеседник агентства добавил, что работы по разбору завалов продолжаются.