В Дзержинске нашли тела двух рабочих, погибших при взрыве на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Тела двоих рабочих, числившихся пропавшими без вести после взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске, обнаружены при разборе завалов. Таким образом, число жертв инцидента выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На территории завода имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, два работника считались без вести пропавшими. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Тела двоих сотрудников завода, пропавших без вести при взрыве на заводе, обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха поздно вечером в воскресенье", — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Собеседник агентства добавил, что работы по разбору завалов продолжаются.