Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области

МОСКВА/ИРКУТСК, 3 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, на борту которого находились три члена экипажа, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. Известно, что на борту находились три члена экипажа. В понедельник утром обломки вертолета были обнаружены на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области. По данным СРЦ МЧС, возле упавшего вертолета обнаружены тела трех человек.

"Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолётом Ми-8 авиакомпании "Ангара", по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.