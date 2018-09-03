Возле упавшего в Иркутской области вертолета Ми-8 нашли тела трех человек

КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Тела трех человек обнаружены возле упавшего в Иркутской области вертолета Ми-8, сообщили РИА Новости в понедельник в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.

В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. На борту находились три члена экипажа. Вертолёт был обнаружен разрушенным.

"Спасатели передали по спутниковой связи, что возле найденного вертолета обнаружены тела трех человек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время принимается решение о транспортировке тел с места аварии.

"Выяснением причин крушения займётся межведомственная комиссия", — сказал собеседник агентства.