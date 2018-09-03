МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская". Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчину доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник на станции метро "Курская" неизвестный выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался. Сразу после этого злоумышленник скрылся. Для поимки преступника в столице объявили план "Сирена". Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Похожая атака с неясным мотивом произошло в конце июля. Тогда командир взвода полиции по охране посольств и консульств получил от 17-летнего молодого человека несколько ножевых ранений у дипмиссии Словакии. Нападавшего удалось задержать. Сообщалось, что ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.

В конце августа в центре Москвы на сотрудников МВД напал злоумышленник с пневматическим оружием. Мужчина беспричинно атаковал двоих полицейских, возвращавшихся с постов у посольств Чили и Габона, и ранил одного из них. Сотрудники МВД произвели предупредительный выстрел вверх, после чего открыли огонь на поражение. Нападавшего госпитализировали, но позже он скончался.