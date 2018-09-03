КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Вертолет Ми-8, пропавший в воскресенье в Иркутской области, найден разрушенным, сообщили в понедельник в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.

"Вертолет обнаружен с воздуха бортом авиакомпании "Ангара"… Спасатели МЧС направляются к месту падения, которое находится по ходу предполагаемого ранее маршрута следования пропавшего вертолета", — уточнил в интервью РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

Как рассказали в МЧС, Ми-8 упал в Казачинско-Ленском районе в 290 километрах к юго-востоку от города Усть-Кут. Людей рядом с вертолетом нет.

Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара", на борту которого находились три члена экипажа, вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы. Вертолет должен был приземлиться в поселке Кунерма и забрать там людей, чтобы вместе с ними двинуться дальше по маршруту. При этом в заданную точку вертолет так и не прибыл, а экипаж в установленное время не вышел на связь.

Начались поиски пропавшего вертолета, которые с наступлением темноты прекратили и возобновили утром в понедельник. В них задействовали два Ми-8 (МЧС и авиакомпании "Ангара"), в общей сложности к операции планировалось подключить четыре вертолета и самолет Ан-26.

Следственный комитет начал по факту инцидента проверку.