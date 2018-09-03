В МЧС не исключили, что пропавший под Иркутском Ми-8 отклонился от маршрута

КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Специалисты не исключают, что пропавший в воскресенье в Иркутской области вертолет Ми-8 отклонился от маршрута, сообщил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС России.

В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. Известно, что на борту находятся три члена экипажа. Были организованы поиски пропавшего вертолета.

"Поиски организованы по маршруту следования вертолета Ми-8, который из Усть-Кута направлялся на одну из вертолетных площадок в Казаченско-Ленинском районе на расстоянии 210 километров. Специалисты не исключают, что, возможно, было отклонение от маршрута, именно по этой причине поисковые мероприятия пока безрезультатны", — сказал собеседник агентства.