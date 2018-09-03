В Иркутской области возобновили поиски пропавшего Ми-8

ИРКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Поиски пропавшего вертолета Ми-8 возобновили в Иркутской области утром в понедельник, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Ангара".

В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. Известно, что на борту находятся три члена экипажа. Были организованы поиски пропавшего вертолета, однако из-за наступления темноты их прекратили.

"На поиски пропавших вылетели два вертолета Ми-8 – один принадлежит нашей компании, второй — борт МЧС. Пока никаких сведений о пропавших нет", — сказал представитель компании.

Он отметил, что после того как в районе поиска улучшатся погодные условия, к операции подключится самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро".