На заводе имени Свердлова приостановили до утра разбор завалов

У главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова. Архивное фото

У главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Работы по разбору завалов на заводе имени Свердлова в Дзержинске в воскресенье не дали результатов, двое пропавших при взрыве работников предприятия не найдены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считаются без вести пропавшими. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Сегодня на месте сгоревшего цеха завода имени Свердлова работали в общей сложности 50 человек и 11 единиц техники. Сотрудники МЧС разбирали завалы, саперы продолжали обследовать территорию в поисках мин и снарядов. Пропавших без вести работников завода сегодня найти не удалось", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

По словам собеседника агентства, с наступлением темноты работы приостановлены, они будут продолжены в понедельник утром.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.