На заводе имени Свердлова приостановили до утра разбор завалов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Работы по разбору завалов на заводе имени Свердлова в Дзержинске в воскресенье не дали результатов, двое пропавших при взрыве работников предприятия не найдены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"Сегодня на месте сгоревшего цеха завода имени Свердлова работали в общей сложности 50 человек и 11 единиц техники. Сотрудники МЧС разбирали завалы, саперы продолжали обследовать территорию в поисках мин и снарядов. Пропавших без вести работников завода сегодня найти не удалось", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
По словам собеседника агентства, с наступлением темноты работы приостановлены, они будут продолжены в понедельник утром.
Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.