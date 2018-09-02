В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты между тиром и школой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители обнаружили две учебные гранаты в бесхозной коробке посреди улицы в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Недалеко от места, где была обнаружена коробка, находятся тир и школа. По информации источника, на указанном месте находилась коробка с двумя учебными гранатами. Кому они принадлежат, пока неизвестно.

В ГУ МВД по региону РИА Новости подтвердили обнаружение бесхозного предмета по адресу 2-ая Краснодарская. Местность была оцеплена, вызваны саперы.

"Ничего опасного не обнаружено", — сказал агентству представитель ГУМВД России по Ростовской области.