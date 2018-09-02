Поиски пропавшего в Иркутской области МИ-8 отложили до рассвета

ИРКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Поиски пропавшего в Иркутской области вертолета МИ-8 будут продолжены с восходом солнца, они были прекращены из-за наступления темноты, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Ангара".

Ранее сообщалось, что вертолет МИ-8, принадлежащий иркутской авиакомпании "Ангара" не вышел на связь. В воскресенье он вылетел из города Усть-Кута для проведения геологоразведочных работ.

"В поисках был задействован вертолет Ми-8 нашей авиакомпании и самолет Ан-26 компании "ИрАэро". С наступлением темноты поиски прекращены. Они возобновятся утром. Пока никаких сведений от экипажа нет", — рассказал собеседник агентства.

По данным авиакомпании "Ангара", вертолет, вылетев из Усть-Кута, должен был приземлиться в поселке Кунерма Казачинско-Ленского района. Там экипаж, состоящий из трех человек, должен был забрать людей, чтобы вместе с ними двинуться дальше по маршруту. Как отметил представитель авиакомпании, в Кунерму вертолет не прибыл.

К расследованию инцидента подключилась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.