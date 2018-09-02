Опубликовано видео со стрельбой уральца, ранившего полицейского

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео стрельбы в Краснотурьинске.

Сегодня в г. Краснотурьинске 40-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья "Вепрь" и ранил в ногу сотрудника полиции.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Ружьё направлено на экспертизу pic.twitter.com/U7G07VoIz3 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 2 сентября 2018 г.

Ранее в МВД рассказали, что один из местных жителей открыл огонь из охотничьего ружья, находясь на балконе своего дома. По предварительным данным, незадолго до инцидента у него произошел конфликт с сотрудниками ЧОПа, офис которого расположен в здании напротив.

Прибывшие патрульные оцепили прилегающую территорию. Мужчина несколько раз выстрелил по полицейскому автомобилю и ранил старшего прапорщика. Сотрудника увезли в больницу с ранением в бедро.

Вскоре стрелка задержали. У него изъяли предполагаемое орудие преступления — ружье "Вепрь" 12 калибра, а также травматический пистолет со снаряженным магазином. Все оружие было зарегистрировано.

Городской следственный отдел СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье за "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".