На Урале возбудили дело против стрелка, ранившего полицейского с балкона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в городе Краснотурьинск Свердловской области в отношении местного жителя, открывшего стрельбу с балкона и ранившего полицейского, сообщает в воскресенье СУСК по региону.

Как сообщил ранее РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых, инцидент произошел утром в воскресенье. В дежурную часть ОВД Краснотурьинска поступило сообщение о том, что неизвестный открыл беспорядочную стрельбу из оружия на улице Металлургов. На место выехали полицейские. Мужчина ранил одного из них, но в итоге был задержан. По предварительным данным, незадолго до этого у него произошел конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия, офис которого расположен в здании напротив.

"По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.

В настоящее время органы Следственного комитета и полиции выполняют комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выясняется точная причина преступления, также устанавливается степень тяжести вреда здоровью и размер причиненного имущественного ущерба. Ружье изъято и направлено для проведения судебной баллистической экспертизы.

В ближайшее время планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СУСК.