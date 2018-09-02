СК возбудил дело из-за найденного в Москве чемодана с телом девушки

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения чемодана с телом девушки на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что в пятницу вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожие обнаружили чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет без видимых телесных повреждений.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "убийство", — сказала Иванова.

Она добавила, что расследование продолжается. Устанавливается личность потерпевшей, а также выясняются обстоятельства произошедшего.