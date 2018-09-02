На Урале задержали стрелка, ранившего полицейского с балкона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Полиция города Краснотурьинска Свердловской области задержала местного жителя, открывшего стрельбу с балкона, в ходе задержания ранение получил полицейский, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

"В воскресение утром, 2 сентября, в дежурную часть ОВД Краснотурьинска поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин открыл беспорядочную стрельбу из оружия на улице Металлургов. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, личный состав райотдела был поднят по сигналу тревоги", — сказал собеседник агентства.

По словам Горелых, прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что нарушителем спокойствия является мужчина, проживающий в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Мужчина находился на балконе с ружьем. По предварительным данным, незадолго до этого у него произошел конфликт с сотрудниками частного охранного предприятия, офис которого расположен в здании напротив. Сыщики создали зону безопасности, оцепив прилегающую территорию.

По автомобилю МВД было произведено несколько выстрелов, в результате чего ранение получил старший прапорщик, старший группы немедленного реагирования территориального ОВД. Раненного полицейского незамедлительно эвакуировали с линии огня и передали в руки подоспевшим медицинским работникам неотложки. Пострадавший госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "огнестрельное ранение левого бедра", сейчас ему оказывают необходимую помощь, отметил глава полицейской пресс-службы.

Мужчину вскоре удалось задержать и доставить для разбирательства в дежурную часть. Оперуполномоченные уголовного розыска установили его личность, им оказался неработающий местный житель 1978 года рождения. Предполагаемое орудие преступления, зарегистрированные ружье "Вепрь" 12 калибра и травматический пистолет Grand power со снаряженным магазином изъяты и направлены на экспертизу. Задержанного после допроса направили для прохождения медицинского освидетельствования с целью установления наличия или отсутствия в его крови алкоголя.

По данному факту органы внутренних дел Краснотурьинска проводят проверку, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства ЧП, причины такого поступка. Участковые опрашивают соседней подозреваемого, чтобы узнать его круг общения и то, как он себя вел в быту, уточнил Горелых.