В "ЮТэйр" рассказали о загоревшемся в Сочи самолете

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", загоревшийся в аэропорту Сочи, произведен в 2002 году, сообщила авиакомпания.

"Лайнер выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат летной годности. Общий налет командира воздушного судна составляет 14 039 часов, налет в качестве командира на данном типе — 5376 часов. Общий налет второго пилота — 12 108 часов, налет на данном типе — 5039 часов", — говорится в сообщении.

"ЮТэйр" отмечает четкую и профессиональную работу экипажа при оперативной эвакуации пассажиров, а также выражает благодарность "Базэл Аэро" за высокопрофессиональные действия наземных служб. Авиакомпания глубоко скорбит в связи со смертью от сердечного приступа руководителя комплексной смены аэропорта Сочи Владимира Бегияна, который эвакуировал пассажиров и координировал работу служб аэропорта. "ЮТэйр" выражает искренние соболезнования его родным и близким", — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в реку. У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Следственном комитете рассматривают несколько версий произошедшего, включая ошибку пилота, техническую неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие.