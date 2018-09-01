В Москве любитель селфи упал с моста на теплоход

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Семнадцатилетний мальчик упал с Каменного моста в Москве на прогулочный теплоход, когда делал селфи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"С Каменного моста на прогулочный теплоход упал 17-летний молодой человек, который делал на мосту селфи", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подросток получил травмы различной степени тяжести. В столичном управлении МВД подтвердили факт инцидента, но не стали сообщать подробности.

"Поступило сообщение о доставлении в медучреждение молодого человека, который совершил падение с моста по собственной неосторожности. Проводится проверка", — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Москве.