Роспотребнадзор начал отбор проб воздуха на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю начало отбор проб атмосферного воздуха на содержание хлороводорода (соляной кислоты) в Красноперекопском районе Крыма.
"В перечень исследований содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запланированных на 07.00, 13.00 и 19.00 1 сентября 2018 года, дополнительно добавлено проведение отбора проб на содержание в атмосферном воздухе населенных мест соляной кислоты, будут проведены расчеты на содержание среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", — сообщили в ведомстве.
Управление отмечает, что обеспечило ежедневный (три раза в сутки) мониторинг качества атмосферного воздуха, по результатам исследований концентрации загрязняющих веществ (каких именно, ведомство не сообщает) в воздухе не превышают установленные гигиенические нормативы.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил 28 августа, что, по предварительным данным, выброс произошел на химзаводе "Крымский Титан". На предприятии отрицают причастность к выбросу. Проводится проверка на трех химических предприятиях на севере Крыма — "Крымский Титан", "Крымсода" и "Бром".
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