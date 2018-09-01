Роспотребнадзор начал отбор проб воздуха на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю начало отбор проб атмосферного воздуха на содержание хлороводорода (соляной кислоты) в Красноперекопском районе Крыма.

На севере Крыма 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком, на металлах образовалась ржавчина. Замминистра экологии и природных ресурсов республики Наталья Сологуб сообщила, что причиной ржавого налета на металлических поверхностях в городе Армянск мог стать хлороводород как продукт реакции серной кислоты в кислотонакопителе и соляной рапы на берегах.

"В перечень исследований содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запланированных на 07.00, 13.00 и 19.00 1 сентября 2018 года, дополнительно добавлено проведение отбора проб на содержание в атмосферном воздухе населенных мест соляной кислоты, будут проведены расчеты на содержание среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", — сообщили в ведомстве.

Управление отмечает, что обеспечило ежедневный (три раза в сутки) мониторинг качества атмосферного воздуха, по результатам исследований концентрации загрязняющих веществ (каких именно, ведомство не сообщает) в воздухе не превышают установленные гигиенические нормативы.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил 28 августа, что, по предварительным данным, выброс произошел на химзаводе "Крымский Титан". На предприятии отрицают причастность к выбросу. Проводится проверка на трех химических предприятиях на севере Крыма — "Крымский Титан", "Крымсода" и "Бром".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>