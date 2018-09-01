В Вологде проверят органы опеки после избиения приемного ребенка

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил организовать внеплановую проверку органа опеки Вологды из-за инцидента, в результате которого пострадал шестилетний мальчик, сообщается на официальном портале правительства волгоградской области.

Ранее СК РФ сообщал, что 10 августа в областную детскую клиническую больницу доставили 6-летнего мальчика с телесными повреждениями. Сейчас пострадавший находится в коме. У ребенка были обнаружены телесные повреждения, что свидетельствует о систематическом нанесении ему побоев, отмечает СК. По данному факту были заведены дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и об истязании опекаемого ребенка в Вологде, а также халатности органов опеки. Центральный аппарат СК РФ займется расследованием дела.

"Губернатор вологодской области Олег Кувшинников инициировал внеплановую проверку органа опеки и попечительства администрации города Вологды в связи с трагическим инцидентом, в результате которого пострадал шестилетний мальчик", — говорится в сообщении на официальном портале правительства волгоградской области.

Отмечается, что по поручению Кувшинникова департаментом социальной защиты населения области создана рабочая группа, которая приступила к проверке исполнения переданных городу Вологде полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

"В муниципалитеты области будут направлены рекомендации по максимально эффективному проведению проверок условий содержания и проживания детей в семьях опекунов, в том числе во взаимодействии с образовательными и медицинскими учреждениями, посещаемыми детьми", — цитируются в сообщении на сайте слова начальника департамента социальной защиты населения области Ларисы Каманиной.