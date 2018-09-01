В Вологде проверят органы опеки после избиения приемного ребенка

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил организовать внеплановую проверку органа опеки Вологды из-за инцидента, в результате которого пострадал шестилетний мальчик, сообщается на официальном портале правительства волгоградской области.
"Губернатор вологодской области Олег Кувшинников инициировал внеплановую проверку органа опеки и попечительства администрации города Вологды в связи с трагическим инцидентом, в результате которого пострадал шестилетний мальчик", — говорится в сообщении на официальном портале правительства волгоградской области.
"В муниципалитеты области будут направлены рекомендации по максимально эффективному проведению проверок условий содержания и проживания детей в семьях опекунов, в том числе во взаимодействии с образовательными и медицинскими учреждениями, посещаемыми детьми", — цитируются в сообщении на сайте слова начальника департамента социальной защиты населения области Ларисы Каманиной.