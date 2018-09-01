Более 30 человек эвакуировали из-за пожара на теплоходе на Москве-реке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Машинное отделение двухпалубного прогулочного теплохода загорелось у причала Киевского вокзала на Москве-реке на западе столицы, с борта судна были эвакуированы свыше 30 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

"Возле причала Киевского вокзала в акватории Москвы-реки вблизи дома №1 на Бережковской набережной возник пожар в машинном отделении пришвартованного двухпалубного прогулочного теплохода "Бон-Вояж", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар в машинном отделении был быстро ликвидирован, люди не пострадали. С борта теплохода были эвакуированы 32 пассажира и члены экипажа. Обстоятельства ЧП выясняются.