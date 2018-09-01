Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся в Москве, был пьян

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Капитан катамарана "Снегири-2", который спровоцировал столкновение двух судов на Москве-реке, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Вечером 31 августа на Москве-реке в районе Лужнецкой набережной произошло столкновение двух прогулочных судов. Согласно данным следствия, в результате столкновения пострадали два человека, которые от госпитализации отказались, также имеются повреждения на обоих судах.

"По результатам медицинского освидетельствования, капитан катамарана "Снегири-2" был в состоянии алкогольного опьянения", — сообщил собеседник агентства.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Наталья Федорова уточнила, что в крови капитана "Снегирей-2" был обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле.

Кроме того, Федорова добавила, что следователи осмотрели оба судна, изъяли необходимую документацию и записи с видеорегистраторов, а также опросили членов команд, пассажиров и очевидцев.

В данный момент продолжается проверка по факту столкновения судов.