Капитан одного из теплоходов, столкнувшихся в Москве, был пьян

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Капитан катамарана "Снегири-2", который спровоцировал столкновение двух судов на Москве-реке, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"По результатам медицинского освидетельствования, капитан катамарана "Снегири-2" был в состоянии алкогольного опьянения", — сообщил собеседник агентства.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Наталья Федорова уточнила, что в крови капитана "Снегирей-2" был обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле.
Кроме того, Федорова добавила, что следователи осмотрели оба судна, изъяли необходимую документацию и записи с видеорегистраторов, а также опросили членов команд, пассажиров и очевидцев.
В данный момент продолжается проверка по факту столкновения судов.