СК проводит выемку документов в аэропортах "Сочи" и "Внуково"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователи проводят выемку документации в аэропортах "Сочи" и "Внуково", а также в авиакомпании "Ютэйр" в связи с аварийной посадкой самолета в Сочи, сообщает СК РФ.
"В рамках уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи назначен ряд судебных экспертиз. Следователи осуществляют выемку необходимой документации в аэропортах "Сочи", "Внуково" и в авиакомпании "Ютэйр", — говорится в сообщении СК в мессенджере WhatsApp.
Руководителем Южного СУ на транспорте СК РФ Максимом Ткаченко на месте происшествия организован тщательный осмотр совершившего аварийную посадку самолета, прилегающей территории аэропорта Сочи, сообщается на сайте ведомства.
Ранее СК сообщил, что следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе ошибку пилота, техническую неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие. Кроме того, были допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб, а также потерпевшие.
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