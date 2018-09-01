Пострадавших в воронежском цирке артистов выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 1 сен — РИА Новости. Врачи отпустили на амбулаторное лечение четырех артистов, пострадавших во время выступления в цирке Воронежа после того, как на манеж отскочила из-за кулис часть сломавшейся конструкция, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что около 13.15 мск в субботы в воронежском цирке во время выступления конной группы артистов шоу Тамерлана Нугзарова сломавшаяся за кулисами часть конструкции отскочила на манеж и зацепила артистов. Двух женщин и мужчину доставили в больницу скорой медицинской помощи №1, затем туда привезли еще одну женщину.

"В настоящий момент все они отпущены из больницы", — сказал собеседник агентства.

По данным врачей, у мужчины 1988 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб волосистой части головы и ссадины лица, у женщины 1992 года рождения — ушиб поясницы, у женщины 1993 года рождения — ушиб грудной клетки, у женщины 1985 года рождения — ушиб коленного сустава.

По словам представителя цирка, зрители в результате инцидента не пострадали. Выступление было прервано, зрителей, не досмотревших представление, пригласили на следующее выступление. Цирк работает в штатном режиме.