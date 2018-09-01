В Воронеже число пострадавших в цирке артистов выросло до четырех

ВОРОНЕЖ, 1 сен — РИА Новости. Количество артистов, пострадавших во время выступления в цирке Воронежа после того, как на манеж отскочила из-за кулис часть сломавшейся конструкции, выросло до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что около 13.15 мск в субботу в воронежском цирке во время выступления конной группы артистов шоу Тамерлана Нугзарова сломавшаяся за кулисами часть конструкции отскочила на манеж и зацепила артистов. Трех человек доставили в больницу скорой медицинской помощи №1.

"Сначала привезли мужчину и двух женщин, потом еще одну женщину привезли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, у мужчины 1988 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб темени и компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1992 года рождения — компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1993 года рождения — сочетанная травма — поврежден позвоночник, сломаны ребра и грудная клетка. Степень тяжести травм четвертого пострадавшего артиста устанавливается.

По словам представителя цирка, зрители в результате инцидента не пострадали. Выступление было прервано, зрителей, не досмотревших представление, пригласили на следующее выступление. Цирк работает в штатном режиме.