В Воронеже число пострадавших в цирке артистов выросло до четырех

ВОРОНЕЖ, 1 сен — РИА Новости. Количество артистов, пострадавших во время выступления в цирке Воронежа после того, как на манеж отскочила из-за кулис часть сломавшейся конструкции, выросло до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Сначала привезли мужчину и двух женщин, потом еще одну женщину привезли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, у мужчины 1988 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб темени и компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1992 года рождения — компрессионный перелом позвоночника, у женщины 1993 года рождения — сочетанная травма — поврежден позвоночник, сломаны ребра и грудная клетка. Степень тяжести травм четвертого пострадавшего артиста устанавливается.
По словам представителя цирка, зрители в результате инцидента не пострадали. Выступление было прервано, зрителей, не досмотревших представление, пригласили на следующее выступление. Цирк работает в штатном режиме.