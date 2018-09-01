В СК рассказали о расследовании аварийной посадки самолета в Сочи

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий инцидента с пассажирским самолетом авиакомпании "Ютэйр", который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, допрошены пилоты и работники аэропорта, сообщает СК РФ.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

"Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие", — говорится в сообщении СК в мессенджере WhatsApp.

Добавляется, что следователи и криминалисты СК продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи. Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится допрос потерпевших.