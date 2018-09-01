В СК рассказали о расследовании аварийной посадки самолета в Сочи

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий инцидента с пассажирским самолетом авиакомпании "Ютэйр", который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, допрошены пилоты и работники аэропорта, сообщает СК РФ.
"Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие", — говорится в сообщении СК в мессенджере WhatsApp.
Добавляется, что следователи и криминалисты СК продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи. Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб. Проводится допрос потерпевших.