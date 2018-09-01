Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями на трассе, погибли пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, ДТП произошло в Исаклинском районе Самарской области. Водитель грузовика, двигавшегося со стороны областного центра в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

"В результате ДТП погибли пять человек. В настоящее время сотрудники полиции регулируют дорожное движение по трассе и устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.