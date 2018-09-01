Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в русло реки

СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Лайнер Boeing 737-800, направлявшийся из Москвы в Сочи, после посадки в аэропорту Адлера выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки, вследствие чего разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Utair.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредил крылом ограждение и загорелся. По данным МЧС, сообщение о ЧП поступило в 02:59 по местному времени (совпадает с московским).

Все 166 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы, по последним данным, пострадали 18 человек, включая трех детей, с ними работают врачи.

Инцидент, как заявили в компании, произошел с самолетом Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI. На борту самолета, по данным Utair, находились 164 пассажира и шестеро членов экипажа. Жертв в результате инцидента нет, возгорание ликвидировано, началось расследование обстоятельств ЧП.

Это второй подобный случай за последнее время. Двадцать второго августа Ту-204 авиакомпании Red Wings, вылетевший в Сочи, вернулся в Уфу из-за возгорания левого двигателя, обошлось без пострадавших.